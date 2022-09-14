В Запорожской области заявили, что не позволили ВСУ провести разведку боем

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Вооруженными силам Украины не позволили провести разведку боем в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета местной администрации Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, контрбатарейная борьба велась на линии боевого соприкосновения.

Рогов отметил, что часть мобильных групп уничтожили, а часть отбросили на исходные позиции.

Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России имеют более тонкую тактику и стратегию, они никуда не отступают в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, РФ не открывает огонь по всем подряд, включая мирное население, а старается свести к минимум количество человеческих жертв в отличие от военных ВСУ, которые могут стрелять "по своим же".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

