Генсек ООН оценил шансы заключения мирного соглашения по Украине

Фото: ТАСС/AP Photo/Kostiantyn Liberov
В настоящее время шансы заключения мирного соглашения по Украине минимальны. Такое мнение высказал генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Я бы соврал, если бы сказал, что надеюсь, что это произойдет скоро", – приводит его слова ТАСС.
Гутерриш призвал стороны конфликта обменять всех военнопленных.
Он поведал о состоявшемся с Владимиром Путиным разговоре. По его словам, они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и организацию миссии по установке фактов обстрела Вооруженными силами Украины СИЗО в Еленовке. Генсек ООН отметил, что с Путиным они говорили и о продлении продовольственной сделки.
"Как вы знаете, ведутся разговоры об экспорте российских аммониевых удобрений по Черному морю", – сказал Гутерриш.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что приграничное село Красный Хутор подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, администрация Белгородского района, в котором расположено село, организовала эвакуацию местных жителей. Губернатор пояснил, что граждан вывозят на безопасное расстояние.
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