ВСУ обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Приграничное село Красный Хутор в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, администрация Белгородского района, в котором расположено село, организовала эвакуацию местных жителей. Губернатор пояснил, что граждан вывозят на безопасное расстояние.

Ранее обстрелу со стороны Украины подверглось пустое село Журавлевка в Белгородской области. По словам Гладкова, в результате удара ВСУ разрушены оставленные здания школы, дома культуры и администрации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.