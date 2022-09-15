В Запорожской области задержали подозреваемого в корректировке артударов ВСУ

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Правоохранители задержали подозреваемого в корректировке артиллерийских ударов ВСУ по населенным пунктам на северо-западе Запорожской области. Об этом региональное МВД написало в своем телеграм-канале.

"Сотрудники уголовного розыска Васильевского района при поддержке других силовых ведомств задержали подозреваемого в диверсионной деятельности, связанной с корректировкой артиллерийских ударов по населенным пунктам в Каменко-Днепровском районе", – говорится в публикации.

Подозреваемый признал вину. Следователи намерены установить личности его сообщников.

Ранее военнослужащие Росгвардии задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Отмечалось, что задержанные причастны к деятельности националистических организаций СБУ и ВСУ. Также было обнаружено 10 тайников с оружием и боеприпасами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

