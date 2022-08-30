Фото: минобороны РФ

Российская ПВО сбила БПЛА в пригороде Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

"Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем", – сообщил Развозжаев в своем телеграм-канале.

Ранее действие желтого уровня террористической опасности в Севастополе продлили до 13 сентября. По словам Развозжаева, данная мера носит исключительно профилактический характер.

Повышенный уровень террористической опасности ввели в Севастополе после атаки беспилотника ВСУ на штаб Черноморского флота 31 июля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

