Германию охватили массовые протесты

В Германии тысячи жителей в нескольких городах вышли на митинги. Берлин не нашел альтернативу российскому газу, стране грозит экономический кризис. Люди требовали запуска "Северного потока – 2" и отставки правительства. И это несмотря на то, что власти решили отменить сбор за газ, который предполагали взимать с 1 октября.

Из-за введения этого сбора газ для семьи из четырех человек подорожал бы почти на 500 евро в год. Вместо него правительство ФРГ согласовало механизм сдерживания стоимости газа для потребителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.