Посольство России осудило позицию США по диверсиям на "Северных потоках"

Фото: ТАСС/AP

Посольство РФ в Вашингтоне раскритиковало помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана за позицию о ситуации с "Северными потоками". Об этом сообщает РИА Новости.

Американский чиновник, в частности, заявил, что ответственность за аварию на газопроводах едва ли несет какая-либо из стран НАТО, и исключил причастность США к диверсии.

"Подобные заявления, равно как и попытка Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, – очередной пример голословной демонизации нашей страны", – заявили в российской дипмиссии.

В посольстве охарактеризовали подобную практику русофобией Вашингтона. Кроме того, американские власти обвинили в стремлении замять вопросы о том, кому выгодно прекращение энергетического сотрудничества России и стран Европы.

В настоящее время на "Северных потоках" зафиксировано четыре утечки. Первую обнаружили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.

Еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!