Турция не поддержала решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вступить в РФ

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Турция не может принять решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вступлении в состав России, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

"Турция не признала аннексию Крыма Россией в результате нелегитимного референдума в 2014 году и каждый раз подчеркивала свою решительную поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины", – говорится в заявлении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с этой позицией Турция отвергает решение России о включении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав страны. Это решение в МИД Турции назвали грубым нарушением установленных принципов международного права.

Также в ведомстве вновь заявили о своей поддержке прекращения СВО путем переговоров.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Торжественную церемонию, которая прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, открыло выступление Владимира Путина. Президент отметил, что жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали однозначный выбор.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!