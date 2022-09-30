В МИД РФ назвали нападки генсека ООН в отношении референдумов двойными стандартами

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В МИД РФ ответили на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что референдумы по вхождению новых территорий в состав России не будут иметь юридической силы. Соответствующий комментарий был размещен на сайте министерства.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Гутерриш сослался на принцип неприменения силы в международных отношениях, однако проигнорировал закрепленный в Уставе ООН принцип самоопределения народов.
Дипломат также подчеркнула, что решения, принятые на референдумах народами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отражают их свободное волеизъявление в полном соответствии с Декларацией 1970 года.
Кроме того, в министерстве выразили возмущение касательно замалчивания со стороны Гутерриша продолжающегося незаконного военного вторжения США в Сирию. В ведомстве напомнили, что осуждению не подвергалась и ситуация вокруг острова Майотта и Мальвинских островов.
Отдельно не выносились на обсуждение и действия Запада по наделению Косово "независимостью" после своего незаконного военного вторжения в Югославию, добавила Захарова.
"Прямые нападки генсекретаря ООН на основополагающее право народов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на самоопределение – еще один пример фарисейства и вопиющих двойных стандартов", – резюмировали в МИД.
Ранее генсек ООН заявил, что вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России не будет иметь юридической силы. Он отметил особую ответственность России как постоянного члена Совбеза ООН за соблюдение устава организации. По его словам, позиция ООН по прошедшим референдумам однозначна.
С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.
В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о присоединении новых территорий к России.
Путин подписал договоры о вступлении четырех территорий в состав РФ
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