В Москве начался митинг-концерт в честь присоединения новых регионов к России

Фото: скриншот телеканала Москва 24

В Москве начался митинг-концерт, посвященный присоединению ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России. Торжественное мероприятие проходит на Красной площади.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Торжественную церемонию, которая прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, открыло выступление Владимира Путина. Президент отметил, что жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали однозначный выбор.

Он добавил, что Россия будет обеспечивать безопасность данных территорий, помогать восстанавливать инфраструктуру и никогда не предаст жителей этих регионов.



Путин подписал договоры о вступлении четырех территорий в состав РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!