Генсек ООН заявил, что вхождение Донбасса в состав РФ не будет иметь юридической силы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России не будет иметь юридической силы, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или применения силы является нарушением принципов Устава ООН и международного права. Генеральная ассамблея ООН также ясно высказывалась на этот счет", – приводит ТАСС его слова.

Гутерриш отметил особую ответственность России как постоянного члена Совбеза ООН за соблюдение устава организации. По его словам, позиция ООН по прошедшим референдумам однозначна.

"Я хочу подчеркнуть, что так называемые референдумы в оккупированных регионах были проведены в условиях продолжающегося вооруженного конфликта, на территориях под российской оккупацией и вне рамок украинского правового и конституционного поля. Их нельзя назвать настоящим выражением народной воли", – подчеркнул он.

Генсек добавил, что дальнейшие действия РФ в данном направлении ставят под угрозу перспективы мира.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что процесс с референдумами о вхождении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ может пойти дальше, если украинская сторона не захочет изменить свою политику действий.

Небензя призвал Киев начать брать во внимание интересы народа, а не вслепую выполнять приказы тех, кто "довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа".



В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях рассказали о ходе референдумов

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