Фото: АР/Ukrainian Emergency Service

В Запорожье, который находится под контролем Украины, находятся наемники из более чем 30 стран. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, на стороне противника воюет весь "международный олигархический интернационал". Он отметил, что в Запорожской области только поляков насчитываются тысячи.

"Видно по перехватам раций, радиопереговоров – все военные решения принимаются британцами", – приводит слова Рогова ТАСС.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что село Великая Александровка находится под контролем иностранных наемников. Со слов одного из жителей, тот до сих пор не может прийти в себя, поскольку у него на глазах расстреляли 16 гражданских.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Союзные войска России поразили боевиков ВСУ в Запорожье

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