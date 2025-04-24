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24 апреля, 08:00

Происшествия

Новости регионов: в Петербурге загорелся жилой дом

Новости регионов: в Петербурге загорелся жилой дом

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В Санкт-Петербурге загорелся жилой дом на улице Исполкомской. Очаг возгорания находился в квартире на третьем этаже, после чего пламя перекинулось выше. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Всех жителей подъезда эвакуировали, пострадавших нет.

Вулкан Безымянный на Камчатке за сутки выбросил столб пепла уже пятый раз. Последний подъем достиг высоты 11 километров, а шлейф растянулся на 32. В ближайших поселках, включая Лазо, Атласово и Таежный, начался пеплопад. Из-за грязных осадков на улицах стало темно, жители предпочитают оставаться дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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