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23 апреля, 22:16

Происшествия

Пожар в здании на юге-востоке Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожар в выселенном здании на юге-востоке Москвы ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

О возгорании по адресу Волочаевская улица, дом 17А стало известно вечером 23 апреля. О пострадавших информация не поступала.

Ранее пожар вспыхнул в кафе "Хлеб Хаус" на Кронштадском бульваре. В МЧС рассказали, что возгорание началось из-за отложений жира в вытяжке одноэтажного административного здания. Спустя время огонь потушили, эвакуация посетителей и персонала не потребовалась.

До этого в результате пожара в квартире дома на Снайперской улице погиб человек. Инцидент произошел 22 апреля. По факту случившегося следователи организовали проверку.

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