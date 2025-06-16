Более 600 километров побережья очистили от нефтепродуктов в районе Керченского пролива

В Керченском проливе и на побережье Черного моря очищено более 600 километров береговой линии. Работы ведут спасатели МЧС России. В прибрежных районах Анапы и Темрюкского района водолазы ежедневно поднимают мазут со дна.

Совершено свыше 8 тысяч спусков, обследованы тысячи квадратных метров морского дна. Очистка также ведется в Крыму и Севастополе.

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