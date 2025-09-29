Messaggero: последний показ коллекции модельера Армани прошел в Милане

Фото: ТАСС/AP/Luca Bruno

Показ последней коллекции итальянского модельера Джорджо Армани прошел в Милане в стенах Пинакотеки Брера, передает Messaggero.

"Полвека моды нашли свое отражение в 127 образах: 82 женских и 45 мужских", – говорится в материале.

По данным издания, показ сезона весна/лето-2026 изначально задумывался как большое юбилейное шоу в честь 50-летия бренда. На мероприятии присутствовали 700 человек, они соблюдали строгий официальный дресс-код.

В числе гостей оказались голливудские звезды Кейт Бланшетт, Сэмюэл Л. Джексон и Ричард Гир. Сам показ прошел под музыку Людовико Эйнауди среди множества белых напольных фонарей.

В настоящее время в стенах Пинакотеки работает выставка, посвященная юбилею бренда.

Армани ушел из жизни 4 сентября в возрасте 91 года. Прощание с ним прошло в выставочном пространстве при штаб-квартире модного дома Armani/Teatro в Милане. Похороны состоялись 8 сентября в закрытом формате.

Дизайнер оказал существенное влияние на моду. Его одежду приобретали многие звезды, в том числе актеры Шэрон Стоун, Ричард Гир, Роберт де Ниро и другие. На протяжении своей карьеры модельер получил множество наград и званий.