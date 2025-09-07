Libertà: Армани похоронят в семейной усыпальнице под Пьяченцей

Фото: AP Photo/Michel Euler

Модельер Джорджо Армани будет похоронен в семейной усыпальнице в Ривальте под городом Пьяченцы, уроженцем которой он был. Об этом сообщает газета Libertà.

По ее данным, церемония состоится 8 сентября.

Как указала газета, модельер несколько лет назад отремонтировал склеп. На церемонии, которая пройдет в церкви Святого Мартина, будут присутствовать максимум 20 человек.

Прощание с Армани началось 6 сентября в выставочном пространстве при штаб-квартире модного дома Armani/Teatro в Милане. Оно продлится два дня.

Итальянский модельер скончался 4 сентября на 92-м году жизни.

Первую коллекцию одежды под собственным именем модельер презентовал в 1974 году. В нее вошли классические мужские костюмы коричневого, серого и черного цветов.

В 1995-м совместно с партнером Серджо Галеотти он открыл Дом Giorgio Armani. Тогда же была представлена первая мужская линия готовой одежды массового производства, а также разработана первая женская коллекция.

Армани на протяжении своей деятельности получал множество наград и званий. Среди них – премия Неймана Маркуса за "выдающиеся достижения в области моды", титул почетного кавалера Италии "за вклад в отечественное искусство" и Superstar Award "за исключительный вклад в развитие искусства моды".

Модельер оказал влияние на моду, скорректировав крой стандартного костюма и предложив неожиданные сочетания вещей. Одежду дизайнера приобретали многие звезды, в том числе актрисы Шэрон Стоун, Джулия Робертс, Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу, а также актеры Ричард Гир, Роберт де Ниро, Мэл Гибсон, Брюсс Уиллис и Том Круз.

