Модельер Армани оставил два завещания

Фото: ТАСС/Zuma/Guy Marineau

Итальянский модельер Джорджо Армани оставил два завещания, сообщает агентство Ansa со ссылкой на информацию из миланского нотариального архива.

Первый документ датирован 15 марта, второй – 5 апреля. Оба написаны модельером от руки. Нотариус Елена Терренги вскрыла завещания 9 сентября, однако их содержание не приводится.

Журналисты напомнили, что у Армани не было детей. У него остались младшая сестра, две племянницы и племянник.

Модельер скончался 4 сентября в возрасте 91 года. Прощание с ним прошло в выставочном пространстве при штаб-квартире модного дома Armani/Teatro в Милане. Похороны в закрытом формате состоялись 8 сентября.

Армани оказал влияние на моду, скорректировав крой стандартного костюма и предложив неожиданные сочетания вещей. Одежду дизайнера приобретали многие звезды, в том числе актеры Шэрон Стоун, Ричард Гир, Роберт де Ниро и другие.

На протяжении своей карьеры модельер получил множество наград и званий. Среди них – премия Неймана Маркуса за "выдающиеся достижения в области моды", титул почетного кавалера Италии "за вклад в отечественное искусство" и Superstar Award "за исключительный вклад в развитие искусства моды".