Проект "Молодежь Москвы" открывает карьерные возможности для молодых горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Проект "Молодежь Москвы" помогает молодым жителям столицы простроить карьеру, найти работу или пройти стажировку, а также знакомит с городскими компаниями. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках направления “Молодежь Москвы. Карьера” мы предлагаем молодым жителям столицы конкретные инструменты для старта на профессиональном пути – от тестирования, которое поможет определиться с выбором, до прямого знакомства с ведущими работодателями", – отметила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

На портале собрана витрина актуальных вакансий и стажировок с детальным описанием. Чтобы оставить отклик, необходимо заполнить анкету и прикрепить резюме. А для тех, кто еще не определился с выбором, доступны бесплатные карьерные консультации в офлайн- и онлайн-формате.

Кроме того, на сайте можно подать заявку на поддержку бизнес-проекта или стартапа. По словам основательницы сети телеграм-каналов Анны Лебедевой, реакция на заявки очень оперативная.

"Буквально на следующий день получила оперативную обратную связь и приглашение встретиться. На встрече мы обсудили возможные векторы развития, сильные стороны моего проекта. Чувствовались индивидуальный подход и искреннее желание разобраться в ситуации и помочь", – рассказала Лебедева.

Также перед откликом на вакансии можно пройти опрос, который подскажет, нужна ли вам предварительная консультация.

Ранее в продаже появилась транспортная карта "Тройка" с символикой проекта "Молодежь Москвы". Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, карта призвана привлечь внимание к молодому поколению и его роли в развитии города.