Торговля оказалась наиболее востребованной сферой для трудоустройства в Москве

Фото: комплекс соцразвития

Самые востребованные вакансии для трудоустройства в Москве представлены в сфере торговли, услуг, промышленности, строительстве и IТ-секторе, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что московский рынок труда является одним из крупнейших и наиболее диверсифицированных в мире, а специалисты с разным уровнем квалификации необходимы во всех отраслях экономики.

Для того чтобы соискатели могли ориентироваться в предложениях работодателей и находили то, что соответствует их навыкам интересам, в городе развивается центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", в базе которого представлено более полумиллиона вакансий.

"Особенно высокий спрос, помимо классических для мегаполиса торговли и сферы услуг, стабильно демонстрируют высокотехнологичные области. Это, прежде всего, ИТ-сектор, а также современное промышленное производство и строительная отрасль", – подчеркнула вице-мэр.

Специалисты центра поддерживают москвичей на разных этапах карьерного пути, от составления резюме до изучения новых компетенций: жителям города доступны 75 коротких образовательных программ по самым востребованным направлениям городской экономики.

Кроме того, осенью у центра "Профессии будущего" в районе Печатники открылась площадка практического обучения, на которой взрослые могут повысить квалификацию и разряд или освоить востребованную профессию, а студенты колледжей – пройти учебную и производственную практику. Больше 3 тысяч работодателей стали партнерами центров.

В сфере торговли представлено наибольшее количество вакансий, более 145 тысяч. Наиболее востребованные специалисты – менеджеры по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты, логисты и другие.

В сфере услуг представлено 93 тысячи предложений, соискатели могут рассмотреть вакансию менеджера по туризму, администратора или повара. Около 38 тысячи вакансий размещены в промышленном секторе – токари, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики.

В строительной отрасли представлено более 36 тысячи вакансий, при этом особенно востребованы электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщики и электромонтажники.

Специалисты сферы информационных технологий могут рассмотреть около 30 тысяч предложений – программисты, разработчики, системные администраторы и другие.

Освоить эти, а также другие актуальные направления, можно с помощью инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" и одноименного центра практического обучения. Все программы практико-ориентированы и разработаны под запрос работодателей города, а также доступны для всех жителей Москвы независимо от образования и опыта работы.

Ранее стало известно, что проект "Молодежь Москвы" помогает молодым жителям столицы построить карьеру, найти работу или пройти стажировку, а также знакомит с городскими компаниями. На портале собрана витрина актуальных вакансий и стажировок с детальным описанием. Чтобы оставить отклик, необходимо заполнить анкету и прикрепить резюме. А для тех, кто еще не определился с выбором, доступны бесплатные карьерные консультации в офлайн- и онлайн-формате.