Онлайн-саммит ЕС пройдет 19 августа по итогам переговоров в США

Фото: Zuma

Экстренный саммит Евросоюза (ЕС) в формате видеоконференции состоится во вторник, 19 августа, по итогам переговоров в США. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети Х.

В рамках онлайн-заседания Кошта планирует проинформировать всех лидеров ЕС об итогах встречи в Вашингтоне. Также он выразил надежду на сотрудничество с США в обеспечении долгосрочного мира и безопасности Украины.

Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени в понедельник, 18 августа. Сначала главы государств пообщаются один на один, после чего к диалогу присоединятся лидеры европейских стран.

В ходе переговоров глава Белого дома планирует обсудить вопрос территорий в рамках урегулирования украинского конфликта.

СМИ предполагают, что на встречу могут приехать президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц.