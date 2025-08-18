CNN: в Киеве и Европе обеспокоены из-за поста Трампа к Зеленскому о пути к миру

Фото: 123RF/palinchak

Публикация американского лидера Дональда Трампа в соцсети Truth Social, обращенная к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением "почти немедленно" завершить конфликт, вызвала беспокойство в Киеве и некоторых европейских странах, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

По мнению авторов материала, политики боятся, что глава Белого дома пытается таким образом навязать своему украинскому коллеге видение Владимира Путина. В таком случае европейцы и Киев предполагают, что Трамп может обвинить Украину в срыве переговоров и отказаться от посредничества в конфликте.

В свою очередь, издание Financial Times утверждает, что некоторые нынешние и бывшие официальные лица США и Украины скептически оценивают перспективы встречи Трампа и Зеленского, сообщает радио КП.

Журналисты отмечают, что они опасаются, что Зеленский не сможет переломить ситуацию в пользу Киева. Например, депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила сомнение, что обсуждаемые условия могут привести к прочному и устойчивому миру.

Другой оппозиционный депутат Юлия Клименко предположила, что непреклонность или чрезмерное сопротивление Зеленского может вызвать недовольство Трампа. При таком раскладе Украина, вероятно, вернется к назад к угрозам Трампа прекратить поддержку разведки и новым попыткам европейцев переубедить его.

Ранее испанские СМИ предположили, что Трамп может прекратить поддержку Украины, если Зеленский не примет условия США. По информации журналистов, президент Штатов после общения с лидерами Европы планирует оказывать давление на своего украинского коллегу, чтобы тот заключил мирное соглашение без предварительного прекращения огня.

При этом если глава Украины не согласится на такие условия, то он рискует принять участие в еще одной перепалке, наподобие той, которая произошла в Белом доме в феврале этого года, пояснили журналисты.

