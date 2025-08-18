Форма поиска по сайту

18 августа, 11:23

Политика
FT: Зеленский готов согласиться на урегулирование конфликта по текущей линии фронта

Зеленский готов согласиться на урегулирование конфликта по текущей линии фронта – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/NECATI SAVAS

Президент Украины Владимир Зеленский готов рассмотреть компромиссное урегулирование украинского конфликта по актуальной линии фронта, передает "Московский комсомолец" со ссылкой на Financial Times.

По данным СМИ, на встрече с президентом США Дональдом Трампом Зеленский планирует обсуждать "продуктивный мирный процесс без принуждения Украины к невыполнимым шагам, включая отвод войск из региона", имея в виду вывод войск из Донбасса.

Для этого украинский лидер рассматривает возможность приемлемого компромисса, который мог бы получить поддержку украинского общества.

В свою очередь, в Евросоюзе боятся повторения февральского скандала с Зеленским в Белом доме на новой встрече с Трампом, указали в New York Times, передает радио "Комсомольская правда".

Согласно данным издания, среди европейских союзников США царит паника в преддверии встречи, поскольку они не ожидали, что она будет организована в такие короткие сроки.

Последнее посещение Зеленским Белого дома было 28 февраля, в ходе которой между лидерами произошла перепалка. В результате была отменена сделка о редкоземельных металлах. Трамп указывал на то, что украинский лидер неуважительно относится к США.

Новая встреча запланирована на 18 августа, Зеленский уже прибыл в Вашингтон. Переговоры начнутся в 20:15 по московскому времени.

политика

