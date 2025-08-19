WSJ: Зеленский не отверг возможность обмена территориями между РФ и Украиной

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский во время закрытых переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом и европейскими лидерами не стал отвергать возможность обмена территориями с Россией. Об этом сообщает МК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Зеленский указал на практические сложности, в том числе массовое переселение населения и конституционные ограничения по отчуждению земель. При этом он допустил рассмотрение варианта "пропорциональных обменов" в рамках будущих переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Белом доме 18 августа. В ходе переговоров американский лидер заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским президентом. При этом он подчеркнул, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

После переговоров Трамп позвонил Владимиру Путину. Во время телефонного разговора лидеры двух стран высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повышения уровня дипломатических встреч.

В свою очередь, по итогам Зеленский заявил, что на трехсторонней встрече будут обсуждаться территориальные и другие "чувствительные вопросы". По его словам, глава Белого дома уже готовит проведение этой встречи.

Также президент Украины впервые допустил, что Киев не будет требовать прекращения огня как условие для продолжения переговоров с Россией. Он добавил, что детали гарантий безопасности, которые обсуждались в Белом доме, будут проработаны в течение 10 дней.

