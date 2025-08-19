FT: Украина будет настаивать на компенсациях со стороны России

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина будет настаивать на компенсациях от конфликта со стороны России. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно информации СМИ, Киев считает, что Москва должна выплатить полную компенсацию, которая может быть потенциально покрыта за счет замороженных в странах Запада российских активов на сумму в 300 миллиардов долларов.

В Белом доме 18 августа состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, лидера США Дональда Трампа и представителей стран Евросоюза. В ходе переговоров американский лидер заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским коллегой. При этом он указал, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что на ней будут обсуждаться территориальные и другие "чувствительные вопросы". По его словам, Трамп уже готовит проведение этой встречи.

Также Зеленский впервые допустил, что не будет требовать прекращения огня как условие для продолжения переговоров с Россией. Он добавил, что детали гарантий безопасности, которые обсуждались в Белом доме, будут проработаны в течение 10 дней.