Макрон заявил, что Турция должна принять участие в переговорах по Украине

Фото: ТАСС/AP/Jacquelyn Martin

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Турция должна будет в будущем принять участие в одной из многосторонних встреч по урегулированию украинского кризиса. Об этом он заявил по итогам встречи в Белом доме.

По словам Макрона, в урегулировании конфликта должны принимать участие все стороны, чья безопасность была напрямую затронута, в том числе Турция. Он подчеркнул, что соответствующая встреча должна пройти после двусторонних или трехсторонних переговоров лидеров США, России и Украины.

В Белом доме 18 августа состоялась встреча по украинскому конфликту. В ней приняли участие лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп, а также представили стран Евросоюза.

Американский президент заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он указал, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

При этом Макрон предложил провести четырехстороннюю встречу с участием Евросоюза. По его мнению, идея трехсторонней встречи очень важна, так как это единственный способ решить украинский вопрос. Однако четырехсторонние переговоры должны стать завершающим этапом, потому что речь идет о гарантиях безопасности для всего европейского континента.