Трамп высказался по поводу трехсторонней встречи РФ, США и Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что трехсторонняя встреча по Украине состоится, вопрос только в сроках. Об этом он заявил на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Трамп также добавил, что необходимо обсудить возможный обмен территориями. Публичное общение Трампа и Зеленского продлилось около 25 минут. После встречи с европейскими лидерами Трамп обещал незамедлительно позвонить Владимиру Путину.

