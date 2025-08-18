Форма поиска по сайту

Новости

18 августа, 23:15

Политика

Трамп высказался по поводу трехсторонней встречи РФ, США и Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что трехсторонняя встреча по Украине состоится, вопрос только в сроках. Об этом он заявил на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Трамп также добавил, что необходимо обсудить возможный обмен территориями. Публичное общение Трампа и Зеленского продлилось около 25 минут. После встречи с европейскими лидерами Трамп обещал незамедлительно позвонить Владимиру Путину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова

