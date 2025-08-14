МАХ заблокировал более 10 тыс мошеннических номеров в июле

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Центр безопасности мессенджера МАХ в июле заблокировал более 10 тысяч телефонных номеров мошенников. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу VK.

Чаще всего злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов, государственных сервисов или сотрудников банков.

Также было удалено свыше 32 тысяч вредоносных и спам-документов, прежде чем они могли нанести ущерб пользователям.

"Центр безопасности передает информацию о мошенниках в Минцифры России и пожизненно блокирует аккаунты, которые предпринимали попытки мошеннических действий на платформе", – говорится в сообщении.

В работе центра участвуют ведущие компании в области кибербезопасности. Это позволяет эффективно бороться с недобросовестным поведением. Автоматизированные системы круглосуточно отслеживают обращения пользователей.

Ранее холдинг VK и Сбер начали совместную работу над внедрением технологий антифрода в MAX. Она поможет защитить пользователей от мошенников. Сбер предоставит команде MAX свои экспертизу и технологии для обнаружения подозрительных транзакций и звонков.

В MAX отметили, что Сбербанк использует одну из ведущих мировых систем защиты от мошенничества. Эта система разработана с применением собственных технологий компании, что позволяет выявлять мошенников и блокировать подозрительные операции еще до перевода денег.