Образовательная платформа "Сферум" начали тестировать в мессенджере MAX

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Платформу "Сферум" запустили в тестовом режиме на базе мессенджера MAX. Об этом заявили в пресс-службе образовательного сервиса, передает РИА Новости.

"Педагоги более чем из 20 регионов уже приняли участие в эксперименте, поделились своим опытом и пожеланиями", – говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты продолжают налаживать функционал и комфортную работу платформы. При этом интеграцию в мессенджер поддержали 65% учителей и 80% родителей, которые успели принять участие в тестировании.

Канал, по данным сервиса, гарантирует безопасность и надежность передачи информации. Во время работы сервис стремится удовлетворить запросы всех пользователей и прикладывает к этому необходимые усилия. О результатах тестовых запусков и планах на полноценную работу команда платформы пообещала рассказать по окончании эксперимента.

Ранее MAX начал тестировать возможности создания каналов. Пользователи уже могут подписываться на них, ставить свои реакции, а также настраивать уведомления чатов, закреплять и объединять каналы в папки. Помимо этого, разработчики планируют внедрить счетчик просмотров. В ближайшее время там также появится функция комментирования публикаций и настройки отдельного чата канала и визуального оформления.