Врачи выявили у китайского футболиста смерть мозга после удара коленом соперника

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Врачи обнаружили у 18-летнего китайского футболиста молодежной команды "Бэйцзин Гоань" Го Цзясюаню смерть мозга после травмы, полученной в результате удара коленом соперника в голову. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел во время товарищеской встречи. Брат спортсмена прокомментировал случившееся, заявив в соцсети "Сяохуншу", что шансов выжить с таким диагнозом у Го Цзясюаню мало. По его словам, футболист находится в состоянии клинической смерти.

Го Цзясюаню играет за "Бэйцзин Гоань" с 2023 года. До этого игрок принимал участие в программе FC Bayern World Squad, которая помогает находить и развивать молодых футболистов.

В середине декабря прошлого года вратарю футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумме наложили десять швов на лицо после того, как он получил удар по голове во время матча французского чемпионата по футболу против "Монако". По данным СМИ, защитник "Монако" Стефан Синго случайно попал по лицу Доннарумме шипами бутсы, распоров ему правую щеку.

