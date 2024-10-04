Бывший футболист Александр Мостовой перенес операцию по удалению камней в почках

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Двукратный чемпион СССР в составе московского футбольного клуба "Спартак" Александр Мостовой перенес операцию из-за камней в почках. Об этом экс-футболист рассказал РИА Новости.

"Во вторник (1 октября. – Прим. ред.) почувствовал себя неважно, в среду (2 октября. – Прим. ред.) меня госпитализировали. Зашевелился камень в почке. Сделали операцию", – рассказал Мостовой.

Сейчас экс-футболисту 56 лет. Изначально он представлял футбольный клуб "Спартак", после выступал за клуб "Бенфику" из Лиссабона, а также играл за французские "Кан" и "Страсбур", испанские "Сельту" и "Алавес".

В июне французского нападающего Килиана Мбаппе госпитализировали после матча чемпионата Европы-2024 против сборной Австрии.

По информации СМИ, 25-летний спортсмен на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой его заменили на Оливье Жиру. Мбаппе сломал нос и ему якобы потребовалась срочная операция, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

