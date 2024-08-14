Чемпион Европы по боксу Двали перенес вторую операцию на глазу после драки

Фото: телеграм-канал "Умар Кремлев"

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали перенес вторую операцию на поврежденном во время драки в Феодосии глазу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева.

"Я больше думаю о том, чтобы ему сохранить глаз. Доктор Юссуф – профессиональный врач. У него прошли две операции", – подчеркнул он.

Ранее СМИ писали, что Двали перенес операцию на поврежденном глазу. Она продолжалась около четырех часов.

О травмировании спортсмена стало известно 3 августа. Двали, его брат и тренер-катмен приехали в Феодосию, чтобы принять участие в мастер-классе для юных боксеров. Когда мужчины возвращались в отель после утренней пробежки, они заступились за мальчика, которого избивала толпа.

В результате завязавшейся драки у спортсмена оказался выбит глаз. Травмирован был и его товарищ. В связи с произошедшим следователи возбудили дело по статье о хулиганстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу, в покушение на убийство.

По этому делу были арестованы девять человек. Все они будут оставаться под стражей вплоть до 29 сентября.

