Суд в Москве оштрафовал Apple еще на 3 миллиона рублей

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Таганский суд Москвы вновь назначил американской корпорации Apple штраф в размере 3 миллионов рублей за то, что компания не удалила запрещенную информацию. Об этом ТАСС заявили в судебной инстанции.

Суд признал корпорацию виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП РФ о порядке ограничения сведений и информационных ресурсов, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законом РФ о данных, информационных технологиях или порядке удаления указанных сведений.

Немногим ранее суд назначил Apple штраф в размере 3 миллионов рублей по этой же статье. Дело было рассмотрено в закрытом режиме, так как во время заседания разглашалась конфиденциальная информация, касающаяся работы сервисов и переписки внутри компании.

Помимо этого, корпорация получила штраф 16 июня на сумму 2,5 миллиона рублей.