США решили снять санкции с белорусского калия

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник Белого дома Джон Коул.

"Думаю, это очень хороший ход со стороны Соединенных Штатов для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", – цитирует его БелТА.

Коул уточнил, что Минск и Вашингтон будут продолжать обсуждать отмену дальнейших ограничений.

США ввели ограничения против компании "Беларуськалий" еще в 2021 году, при администрации экс-президента Штатов Джо Байдена.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял о готовности наладить диалог с западными странами. Он уточнял, что Минск "протягивает руку", но это жест не просителя, а партнера, имеющего собственное достоинство.

По мнению президента Белоруссии, в формирующемся мировом порядке ключевую роль должен сыграть Евросоюз (ЕС). Однако он выразил сомнение в том, что ЕС удастся это сделать.

