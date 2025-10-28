28 октября, 15:06Политика
Лукашенко выразил готовность протянуть руку Западу
Фото: kremlin.ru
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности о готовности наладить диалог с западными странами.
"Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, но руку протягиваем", – сказал Лукашенко, подчеркнув, что это жест не просителя, а партнера, имеющего собственное достоинство.
По мнению президента Белоруссии, в формирующемся мировом порядке ключевую роль должен сыграть Евросоюз. Однако он выразил сомнение в том, что ЕС удастся это сделать.
"На сегодняшний день Евросоюз, очевидно, находится в кризисе", – добавил глава республики, указав, что Брюссель не решает насущные проблемы, а скрывает их за будущими военными конфликтами.
Для улучшения отношений Лукашенко предложил отказаться от санкций на продовольствие и медикаменты, защитить важную международную инфраструктуру, разобраться с миграционным кризисом и объединить всю Евразию в рамках "цифрового добрососедства", поскольку "неконтролируемая гонка" превращает искусственный интеллект в оружие.
Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии заключить большую сделку с США. Он подчеркнул, что политика по возобновлению отношений двух государств должна строиться на интересах Минска, поэтому он будет ждать предложений от Вашингтона.