Лукашенко выразил готовность протянуть руку Западу

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности о готовности наладить диалог с западными странами.

"Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, но руку протягиваем", – сказал Лукашенко, подчеркнув, что это жест не просителя, а партнера, имеющего собственное достоинство.

По мнению президента Белоруссии, в формирующемся мировом порядке ключевую роль должен сыграть Евросоюз. Однако он выразил сомнение в том, что ЕС удастся это сделать.

"На сегодняшний день Евросоюз, очевидно, находится в кризисе", – добавил глава республики, указав, что Брюссель не решает насущные проблемы, а скрывает их за будущими военными конфликтами.

Для улучшения отношений Лукашенко предложил отказаться от санкций на продовольствие и медикаменты, защитить важную международную инфраструктуру, разобраться с миграционным кризисом и объединить всю Евразию в рамках "цифрового добрососедства", поскольку "неконтролируемая гонка" превращает искусственный интеллект в оружие.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии заключить большую сделку с США. Он подчеркнул, что политика по возобновлению отношений двух государств должна строиться на интересах Минска, поэтому он будет ждать предложений от Вашингтона.