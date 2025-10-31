Лукашенко заявил, что "вонючая Европа" будет платить за чистый воздух

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Европа в будущем будет платить Белоруссии за чистый воздух, который есть благодаря сберегаемым в стране лесам. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Он назвал чистый воздух будущим, которое нужно сберечь.

"И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от бога", – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Как отметил белорусский лидер, в Европе "всего этого" практически нет, а чистый воздух туда приносит ветер.

"Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит", – заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко также выразил готовность протянуть руку Западу. Он подчеркнул, что это жест не просителя, а партнера, имеющего собственное достоинство. Для улучшения отношений Лукашенко предложил отказаться от санкций на продовольствие и медикаменты, защитить важную международную инфраструктуру, разобраться с миграционным кризисом и объединить всю Евразию в рамках "цифрового добрососедства".