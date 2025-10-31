Форма поиска по сайту

31 октября, 14:20

Политика

Лукашенко пообещал, что Белоруссия не будет ввязываться в вооруженные конфликты

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал, что его страна не будет ввязываться в вооруженные конфликты, если в отношении республики не будет применена агрессия. Его слова передает агентство БелТА.

Лукашенко назвал эту задачу основной как для главы государства, так и для властей. Он также напомнил, что сейчас во всем мире происходит около 50 конфликтов. В связи с этим глава Белоруссии считает, что стране надо выдержать это "непонятное и неизвестное время".

"Выдержим – будут жить наши дети. Не выдержим – окунемся в этот омут", – подчеркнул лидер республики.

Ранее Лукашенко пообещал молниеносный ответ в случае нападения на страну. При этом он уточнил, что не хочет войны. Однако, по его словам, Белоруссия способна нанести "невосполнимый, неприемлемый урон" любому потенциальному агрессору.

политиказа рубежом

