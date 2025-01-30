Лукашенко назвал ситуацию на границе Белоруссии непростой

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Ситуация на границе Белоруссии остается непростой. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим", – приводит слова белорусского лидера БелТА.

По словам Лукашенко, работы в настоящее время хватает не только пограничникам, но и таможенникам. С обеих сторон границы скапливаются огромные очереди, что накладывает дополнительную нагрузку на сотрудников Госпогранкомитета.

Ранее Лукашенко назвал напряженной ситуацию, которая складывается на границе страны с Украиной. Однако он подчеркнул, что она не становится чрезвычайной. До этого президент Белоруссии указывал, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет втянуть республику в войну. По его словам, президент Украины делает это после получения соответствующей "команды".