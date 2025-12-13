Движение на трассе М-11 "Нева" в сторону Москвы запущено по левой полосе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы, которое было перекрыто из-за аварии, запущено по левой полосе. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".

О ДТП на трассе М-11 "Нева" стало известно 13 декабря. Был организован съезд через развязку на 91-м километре дороги по региональной трассе.

Ранее на трассе Р-208 в Пензенской области произошла авария с участием более 20 автомобилей. При этом информации о пострадавших не поступало. Участок трассы Р-208 с 265-го по 278-й километр был временно закрыт для ликвидации последствий ДТП.

До этого на Вешняковском путепроводе в Москве столкнулись семь автомобилей. На место аварии прибыли оперативные службы города. Движение в районе места было ДТП затруднено на 2 километра. В связи с этим водителей призвали выбирать пути объезда.

