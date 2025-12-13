Движение на трассе М-11 "Нева" в сторону Москвы перекрыто из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автомобилей перекрыли на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".

Водителей предупредили, что был организован съезд через развязку на 91-м километре дороги по региональной трассе.

Ранее авария с участием более 20 автомобилей произошла на трассе Р-208 в Пензенской области. При этом информации о пострадавших нет. Участок трассы Р-208 с 265-го по 278-й километр был временно закрыт для ликвидации последствий ДТП.

До этого автомобиль врезался в отбойник на Алтуфьевском шоссе. Предварительно, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и наехала на препятствие.

От удара машину разорвало на две части. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, находившаяся в салоне авто собака погибла.

