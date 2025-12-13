Умер глава подмосковного Реутова Филипп Науменко

Фото: телеграм-канал "Филипп Науменко | Глава Реутова"

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем телеграм-канале.

"Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича", – отметил он.

По словам Брынцалова, Науменко много лет проработал в Московской области. Он поддерживал предпринимательство и науку в Балашихе, а также руководил Реутовым.

9 декабря СМИ сообщили, что Науменко попал в ДТП в Нижегородской области. После этого, по данным журналистов, он впал в кому. Врачи зафиксировали у Науменко отек мозга.

При этом в пресс-службе НИИ Склифосовского уточнили, что главу подмосковного города перевели в нейрохирургическое отделение. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Науменко родился 28 декабря 1985 года в Москве. После окончания школы он поступил в Московский энергетический институт (МЭИ) на специальность "Финансы и кредит". Второе высшее Науменко получил Президентской академии (РАНХиГС).

В 2007 году Науменко стал советником в Московской областной думе, а в 2014 году он вошел в совет депутатов Балашихи. Там Науменко курировал комитет по торговле, бытовым услугам населению и предпринимательской деятельности.

В марте 2017 года он занял должность замглавы Балашихи. В декабре 2023 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы Реутова, а полноценно вступил в эту должность в 2024 году.

