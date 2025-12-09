ТАСС: глава подмосковного Реутова попал в ДТП в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Филипп Науменко | Глава Реутова"

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко попал в ДТП в Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщается, что Науменко госпитализировали, сейчас он находится в реанимации в московской больнице.

Ранее 1 человек погиб и еще 13 пострадали в результате аварии в Красноярском крае. ДТП произошло на 592-м километре трассы Р-255 "Сибирь". 22-летняя девушка, которая находилась за рулем машины Volkswagen, выехала на встречную полосу и врезалась в автобус Mercedes.

В результате пассажир легковушки погиб на месте, а водителям двух транспортных средств потребовалась госпитализация. По предварительным данным, в автобусе в момент аварии были 19 человек, 11 из которых обратились за медпомощью. Среди пострадавших оказалось 6 детей.

