Площадь загрязнения мазутом в Пензенской области достигла 750 "квадратов"
Фото: телеграм-канал "Новости Пензы и Области"
Площадь загрязнения в результате схода цистерн с мазутом в Пензенской области составила 750 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог (РЖД).
"РЖД принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия в Пензенской области. Сегодня на станции Чаис в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом", – говорится в сообщении.
На место ЧП направились специалисты экологической лаборатории РЖД и "Экоспаса". При этом распространение мазута удалось локализовать на прилегающем к насыпи участке.
Как уточнили РЖД, из-за инцидента могут быть задержаны пассажирские поезда № 301 Челябинск – Москва, № 64 Санкт-Петербург – Самара, № 15 Самара – Москва, № 13 Челябинск – Москва, № 9 Самара – Москва и № 21 Ульяновск – Москва. Они проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза.
Пассажиров поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечат питанием.
Об инциденте стало известно 13 декабря. По предварительным данным, пострадавших нет. На место ЧП отправились 3 восстановительных поезда, которые будут заниматься ликвидацией последствий.
