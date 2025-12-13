Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 17:57

Происшествия

Площадь загрязнения мазутом в Пензенской области достигла 750 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Новости Пензы и Области"

Площадь загрязнения в результате схода цистерн с мазутом в Пензенской области составила 750 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог (РЖД).

"РЖД принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия в Пензенской области. Сегодня на станции Чаис в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом", – говорится в сообщении.

На место ЧП направились специалисты экологической лаборатории РЖД и "Экоспаса". При этом распространение мазута удалось локализовать на прилегающем к насыпи участке.

Как уточнили РЖД, из-за инцидента могут быть задержаны пассажирские поезда № 301 Челябинск – Москва, № 64 Санкт-Петербург – Самара, № 15 Самара – Москва, № 13 Челябинск – Москва, № 9 Самара – Москва и № 21 Ульяновск – Москва. Они проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза.

Пассажиров поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечат питанием.

Об инциденте стало известно 13 декабря. По предварительным данным, пострадавших нет. На место ЧП отправились 3 восстановительных поезда, которые будут заниматься ликвидацией последствий.

Девять вагонов сошли с рельсов в Амурской области

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика