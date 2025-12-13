В Пензенской области 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом сошли с рельсов

Фото: телеграм-канал "Новости Пензы и Области"

14 цистерн с дизельным топливом и мазутом сошли с рельсов в Пензенской области из-за столкновения локомотива и грузового поезда, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

При этом в ведомстве не уточнили, был ли разлив топлива. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Приволжской транспортной прокуратуре в телеграм-канале добавили, что на место ЧП направили 3 восстановительных поезда, которые будут заниматься ликвидацией последствий.

По словам главы региона Олега Мельниченко, из-за произошедшего задерживается пассажирский поезд, который следует из Самары в Санкт-Петербург.

"Для максимально возможного сокращения времени задержки пассажирского состава задействован локомотив, с помощью которого поезд проследует до станции Рузаевка, затем в Пензу, далее по маршруту следования", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в Оренбургской области с рельсов сошли три цистерны с пропан-бутаном. Инцидент произошел вечером 12 декабря на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги. По предварительным данным, в ходе маневровых работ произошло крушение трех вагонов-цистерн. Однако опасных последствий удалось избежать.

