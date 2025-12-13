Около 3,4 тыс жителей Запорожской области остались без света из-за атаки БПЛА и непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Около 3,4 тысячи жителей двух муниципальных округов Запорожской области остались без электроэнергии из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и непогоды. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"В Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника обесточены 2 416 жителей. Опасность повторных ударов сохраняется. Работы продолжатся после стабилизации обстановки", – написал он.

По словам Балицкого, также в Куйбышевском муниципальном округе оказались обесточены семь населенных пунктов из-за неблагоприятных погодных условий. Аварийными бригадами были начаты восстановительные работы.

В середине ноября украинские подразделения нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области. В результате была повреждена подстанция Васильевской РЭС.

На время проведения восстановительных работ были отключены 5 тысяч абонентов из сел Орлянское, Ясная Поляна, Видножино, Малая и Великая Белозерка.

