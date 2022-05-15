Московское метро отмечает день рождения

Московское метро 15 мая отмечает день рождения. Ровно 87 лет назад подземка приняла первых пассажиров.

По случаю праздника с 11 утра до часа дня на станции "Парк культуры" пройдет реконструкция-перформанс первого дня работы метро. А на "Чеховской "в 13 часов выступят артисты Театра эстрады, а в 2 часа пассажиров поздравит Московский театр мюзикла. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.