Россияне начали добираться до южных курортов России по воде

Россияне нашли еще один способ добраться до южных курортов России при закрытых аэропортах. Некоторые туристы берут в аренду или покупают катера, яхты и отправляются в путь.

Уже несколько лет путешествующий таким способом Юрий Ушков рассказал, что уже освоил акваторию от Москвы до Твери и Рыбинского водохранилища. Эксперты отметили, что чаще для таких путешествий выбирают направления по городам из Золотого кольца, а также в Саратовскую область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

