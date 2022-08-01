В Госдуме предложили взимать с путешественников дополнительные сборы

Депутаты Госдумы предложили превратить курортный сбор в туристический и взимать с туристов дополнительные деньги в каждой гостинице в России.

Полученные средства предлагается направить на развитие туристической инфрастурктуры. В настоящее время 18 регионов страны выразили интерес в данной идее.

Сколько предлагают брать с человека и не отпугнут ли туристов новые траты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.