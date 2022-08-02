Flyone Armenia начала полеты в Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Армянская авиакомпания Flyone Armenia начала выполнение полетов в международный аэропорт Домодедово, сообщает РИА Новости.

С 2 августа самолеты авиакомпании начали летать по направлению Ереван – Москва – Ереван. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Flyone Armenia получила сертификат эксплуатанта 27 октября. Авиакомпания выполняет рейсы в Москву, Париж, Лион, Тбилиси, Стамбул и Сочи на Airbus A320.

С 1 мая авиакомпания "Россия" приступила к выполнению регулярных прямых рейсов из Шереметьево в Ереван. Полеты осуществляются на ежедневной основе, заменив на этом направлении рейсы "Аэрофлота".

Авиакомпания эксплуатирует воздушные суда российского производства Sukhoi Superjet 100. Общее количество мест на борту – 87, из которых 12 мест бизнес-класса и 75 кресел экономического класса.