Авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Шереметьево в Ереван с 1 мая

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Авиакомпания "Россия" приступит к выполнению регулярных прямых рейсов из Москвы в Ереван из Шереметьево с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Как уточняется, полеты будут осуществляться на ежедневной основе и заменят на этом направлении рейсы "Аэрофлота".

Авиакомпания будет эксплуатировать воздушные суда российского производства Sukhoi Superjet 100. Общее количество мест на борту – 87, из которых 12 мест бизнес-класса и 75 кресел экономического класса.

Ранее сообщалось, что компания "Аэрофлот" с 19 по 28 апреля проведет распродажу билетов для держателей электронных ваучеров, которые были выданы в период пандемии коронавируса. Уточняется, что скидка составит до 50%, акция распространяется на авиабилеты в период с 1 июня по 15 сентября 2022 года.

В свою очередь, Минпромторг намерен оценить возможности производства деталей для иностранных самолетов в России, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus. Ведомство попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей. Росавиация направила в компании такую просьбу.

